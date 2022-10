Prende a bastonate un 17enne per rapinarlo: arrestato in zona Corso Como L’uomo, 28 anni, completamente ubriaco ha fatto resistenza all’arresto dopo aver rapinato un 17enne colpendolo con un bastone.

A cura di Redazione Milano

Una brutta avventura la scorsa notte per un ragazzo di diciassette anni, uscito nella zona della movida di Corso Como per andare a divertirsi con un gruppo di amici. Il ragazzo è finito vittima di una violenta rapina. Mentre camminava in mezzo alla strada è stato preso di mira da un ragazzo poco più grande, che completamente ubriaco, prima lo ha intimato di consegnargli il borsello che portava a tracolla e poi, di fronte al suo rifiuto, lo ha aggredito a colpi di bastone. Quando sul posto sono intervenuti i militari, l'aggressore di 28 anni non ha esitato a scagliarsi anche contro i carabinieri a calci e pugni. Il personale di sicurezza ha faticato non poco per neutralizzare il giovane, che ora dovrà rispondere delle accuse di violenza aggravata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

"I militari hanno subito rintracciato l'aggressore – riferiscono i Carabinieri in una nota diramata in mattinata – che ha inizialmente fornito loro false generalità e poi, probabilmente a causa dell'abuso di

sostanze alcoliche, si è scagliato contro i militari con urla e spintoni, riuscendo anche a piegare il tergicristallo di una delle auto di servizio".

"Una volta condotto in caserma, durante le procedure di identificazione, alla richiesta di togliersi le collane d'oro, ha tentato di ingoiarne una, rendendo necessario l'intervento dei militari che sono riusciti a estrargliela dalla bocca", prosegue il comunicato. Un carabiniere è stato "colpito da un calcio ed è stato quindi accompagnato al pronto soccorso. L'arrestato è stato infine trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima".