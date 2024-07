video suggerito

Potrebbe essere all’estero Giacomo Bozzoli, ergastolano per aver ucciso lo zio: è in fuga con moglie e figlio Sarebbe in fuga in un Paese estero confinante con l’Italia e con la famiglia Giacomo Bozzoli, condannato in via definitiva all’ergastolo per aver ucciso lo zio Mario gettandone il corpo nel forno della fonderia di famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

69 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da quanto tempo è in fuga Giacomo Bozzoli, condannato in via definitiva all'ergastolo per aver ucciso lo zio Mario gettandolo nel forno della loro fonderia, è ancora tutto da chiarire. Quando i carabinieri, dopo la sentenza della Cassazione emessa il primo luglio, si sono presentati a casa sua per trasferirlo in carcere lui non si è fatto trovare.

Ora, a distanza di giorni, emergono alcuni dettagli: primo tra tutti sono irreperibili anche la moglie e il figlio di quasi 9 anni, facendo immaginare dunque che l'ergastolano non sia in fuga da solo ma con la sua famiglia. Dove sono e da quanto sono in fuga resta ancora un mistero. Altra certezza però è che Giacomo Bozzoli non ha con sé il passaporto – come riporta Il Corriere della Sera – dal momento che risulta scaduto e mai rinnovato. E ancora: l'ultimo accesso di whatsapp risulta alle 3.30 del mattino fra il 23 e il 24 giugno, poi il silenzio. I suoi vicini di casa avrebbero detto di non vederlo da almeno una settimana.

Nella serata di ieri martedì 2 luglio è emerso che Bozzoli possa essere in uno dei Paesi esteri confinanti con l'Italia: sarebbero in corso tentativi di convincerlo a rientrare. La sua fuga potrebbe durare ancora poco. Tutti i Paesi europei sono stati allertati e ora Giacomo Bozzoli è stato dichiarato latitante.

Per arrivare alla sentenza di condanna in Cassazione ci sono voluti anni dall'omicidio avvenuto l'8 ottobre del 2015. Non c'è mai stata una confessione e sono stati necessari anni per avere le prove da presentare in tribunale contro Bozzoli. L'accusa ha sempre sostenuto che Bozzoli avesse ucciso lo zio Mario perché lo odiava: era convinto gli intralciasse i suoi progetti sul lavoro e di conseguenza anche i suoi guadagni. Tutti e tre i gradi di giudizio hanno confermato che Giacomo Bozzoli abbia buttato il corpo dello zio nel forno della fonderia di famiglia che si trova a Marcheno, nel Bresciano, facendo perdere le tracce. L'imputato si è sempre dichiarato innocente e aveva sempre detto fin da subito che non sarebbe scappato davanti alla giustizia: anche per questo motivo non c'è mai stato un imminente pericolo di fuga così Bozzoli ha atteso la sentenza della Cassazione sempre da uomo libero. A qualche giorno dalla decisione dei giudici del terzo grado di giudizio si è reso irreperibile.