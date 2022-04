Porta il cane a passeggio e trova un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale Un uomo, mentre si trovava a passeggio con il suo cane, ha trovato un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale: è successo a Pavia.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Sarebbe dovuta essere una passeggiata tranquilla e invece un uomo a Pavia ha ritrovato un ordigno bellico che risale alla Seconda guerra mondiale. Il cittadino si trovava con il suo cane sulla rive del Ticino. A un certo punto ha visto lo strumento metallico e ha quindi deciso di lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno messo in sicurezza l'area.

L'allarme lanciato dal passante

L'uomo infatti si trovava vicino al campo di golf della Sora quando ha visto affiorare dal terreno l'ordigno. Sul posto sono stati inviati gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Pavia. Dopo che l'area è stata delimitata, gli artificieri del decimo Reggimento Genio Guastatori di Cremona si sono avvicinati all'oggetto: quella ritrovata è una mina anticarro.

Si tratta di una mina anticarro

Prima di recuperarlo, hanno distrutto circa due grammi di esplosivo. Dagli accertamenti che gli agenti della polizia hanno condotto e in base quindi ai rilievi, sembrerebbe che l'ordigno sia affiorato dopo alcuni scavi. Scavi che sono stati eseguiti dai cercatori di metalli che avrebbero utilizzato un metal detector. Una pratica che sta tornando alla ribalta a causa della siccità che sta interessando la Lombardia e che ha spinto molto a cercare metalli e oggetti preziosi. Per gli investigatori quindi i cercatori, invece di allertare il numero unico delle emergenze 112 avvisandoli del ritrovamento, hanno previsto lasciare l'oggetto sospetto vicino al fiume. Una decisione che, ovviamente, avrebbe potuto mettere in serio pericolo i cittadini.