Porta cibo ai gatti randagi e cade da una scala: morto dopo 3 mesi in ospedale Teresio Barisio Teresio Barisio è morto dopo quasi 3 mesi di ricovero all'ospedale San Matteo di Pavia. Lo scorso 28 gennaio l'82enne era caduto da una scala a Mede mentre andava a portare cibo a una colonia di gatti randagi.

A cura di Enrico Spaccini

È morto all'ospedale San Matteo di Pavia dopo quasi tre mesi di ricovero Teresio Barisio, l'82enne rimasto vittima di un incidente avvenuto lo scorso 28 gennaio. Stando a quanto ricostruito, il pensionato stava salendo una scala per portare cibo ai gatti randagi di una colonia di Mede, il paese in cui viveva, quando è caduto. Barisio aveva riportato diversi traumi, di cui uno grave alla testa, da cui non si è mai ripreso.

Tutte le mattine Barisio usciva di casa e andava al vecchio edificio abbandonato di via Rosa Rognoni a Mede a portare cibo a una colonia di gatti randagi e rientrava per pranzo. Il 28 gennaio, però, l'82enne non aveva fatto ritorno alla solita ora, così la figlia si era preoccupata ed era andata a cercarlo. Barisio steso a terra, in una pozzanghera nel cortile dell'ex deposito di granaglie, privo di conoscenza. L'82enne era stato soccorso dai sanitari, che lo avevano rianimato e, dopo averlo intubato, trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia. Barisio è rimasto ricoverato lì per quasi tre mesi, senza mai riprendersi, fino al decesso.

Nessuno aveva assistito all'incidente, ma la dinamica era apparsa subito abbastanza chiara. Gli accertamenti, svolti dai carabinieri della locale Stazione, indicavano che Barisio potesse essere caduto dalla scala esterna tramite la quale era solito raggiungere i gatti ai quali portava da mangiare. Il fatto che avesse riportato, oltre a un grave trauma cranico, anche un trauma toracico e numerose contusioni aveva di fatto confermato la ricostruzione dei militari.