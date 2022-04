Pochi giorni prima di morire Laura, malata terminale, si è sposata con Andrea all’Hospice del Niguarda Laura e Andrea sono riusciti a sposarsi prima che il male che l’aveva colpita la portasse via. Storia dal sapore agrodolce quella raccontata dal Niguarda di Milano.

È una storia dal sapore agrodolce quella che riporta oggi l'ospedale Niguarda di Milano che racconta della storia di amore tra Laura e Andrea. La donna era ospitata all'Hospice Il Tulipano gestito dall'Asst e lì si è unita in matrimonio con l'amato compagno. Una cerimonia toccante e commovente che ha regalato momenti di gioia a Laura, scomparsa purtroppo qualche giorno dopo.

Nelle foto del matrimonio tra i due giovani, pubblicate dal Niguarda su Facebook, si vede Laura, costretta a letto, raggiungere Andrea accompagnata dal padre e dallo staff dell'Hospice.

Poi, una volta raggiunto il futuro marito, si è fermata accanto a lui. Come scritto dal nosocomio, è "un momento nel quale tutto lo staff si sente "privilegiato" nel poter accompagnare, anche se con un fondo di tristezza, tappe significative della vita dei nostri pazienti". Il Niguarda ha infatti rivelato che "purtroppo qualche giorno dopo la celebrazione Laura ci ha lasciato, ma i suoi cari hanno voluto condividere questo momento", aggiungendo che "eventi come questo ci spingono a proseguire con sempre maggiore professionalità e umanità il nostro lavoro".

Lo staff dell'Hospice ha sottolineato che "curare una malattia sia perdente se non si prende a cuore la cura della persona nella sua globalità. Questo sempre, non solo in cure palliative o in fase di terminalità". Centinaia i commenti di affetto e vicinanza alla famiglia di Laura sotto al post dell'ospedale che in poche ora ha raccolto l'amore degli utenti del social network a loro volta commossi dalla storia d'amore.