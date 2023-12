Picchiano due uomini durante la festa di Capodanno, 4 indagati per tentato omicidio: tre sono minori Quattro persone, tre minori e un 20enne, sono state arrestate perché accusate di tentato omicidio nei confronti di un 34enne che all’alba di Capodanno 2023 è stato pestato a sangue a Meda.

A cura di Ilaria Quattrone

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le immagini della Notte di Capodanno (Fonte: Carabinieri)

Nella giornata di oggi, martedì 12 dicembre, nelle province di Monza Brianza e Como, i Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato tre minorenni e un ventenne (già noti alle forze dell'ordine) dando così esecuzione a due ordinanze della custodia cautelare in carcere emesse dai giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Monza e del Tribunale per i Minorenni di Milano su richiesta della Procure di Monza e per i minorenni di Milano.

Le indagini partite dopo il ricovero di un 34enne

I provvedimenti sono frutto delle indagini, coordinate dalle due Procure e svolte dai carabinieri di Meda e Seregno, partite all'alba di Capodanno 2023 dopo il ricovero all'ospedale Niguarda di Milano di un 34enne in gravissime condizioni di salute e con contusioni, fratture multiple e ferite da taglio.

Gli investigatori hanno scoperto che i quattro arrestati, durante i festeggiamenti di Capodanno a Meda, hanno aggredito – per futili motivi – due uomini, uno dei quali è riuscito a scappare. L'altro è stato pestato a sangue e ricoverato d'urgenza e in pericolo di vita al Niguarda dove è stato anche sottoposto a un intervento chirurgico.

I quattro arrestati avrebbero provato a inquinare le prove

I rilievi, le intercettazioni ambientali e telefoniche, l'analisi dei video registrati dalle telecamere di sicurezza hanno permesso di ricostruire la dinamica e risalire all'identità dei responsabili che avrebbero anche cercato di inquinare le prove. Il gruppo è stato arrestato e dovrà rispondere di tentato omicidio in concorso, aggravato dall’aver profittato di circostanza di tempo e di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.