Picchia, minaccia e costringe la fidanzata ad abortire: “Quel bambino non è mio” Una donna di 34 anni è stata costretta dal fidanzato ad abortire perché l’uomo era convinto che il figlio che la 34enne portava in grembo non fosse suo. La donna era vittima da tempo di violenza.

È arrivata la sentenza di primo grado a una condanna di tre anni e tre mesi di carcere per un 44enne: l'accusa è di stalking e maltrattamenti. Il Tribunale di Brescia ha riconosciuto che la ex fidanzata 34enne è stata costretta dall'uomo ad abortire perché l'imputato era convinto che il figlio che la donna portava in grembo non fosse suo.

Donna per anni vittima di violenza

A riportare la notizia è Il Giornale di Brescia, la ex compagna da tempo era costretta a subire le violenze del compagno: viveva in "penose condizioni di vita" perché vittima di insulti, minacce e aggressioni. La violenza sarebbe continuata per tutta la loro relazione, dal 2016 al 2020, e continuata anche dopo la separazione.

E ancora: non sarebbero mancate minacce di morte e l'uomo avrebbe fatto appostamenti sotto casa della donna, fino a pubblicare sul web video e foto privati. Tutto è finito quando la donna ha trovato poi il coraggio di denunciarlo. Poi il processo e ora la sentenza di primo grado.

Solo pochi giorni fa le forze dell'ordine sono intervenute per un litigio in strada tra due fidanzati a Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia. La ragazza di 25 anni è stata vittima delle botte da parte dell'ex. I residenti della zona hanno sentito urla e insulti fino a quando non hanno visto l'uomo alzare le mani verso la giovane.

Pochi secondi dopo sul posto si sono precipitati anche i paramedici del 118 che hanno prestato le prime cure alla 25enne, prima di trasportarla all'ospedale Gardone Val Trompia per alcuni accertamenti. Dall'ospedale la ragazza è uscita con pochi giorni di prognosi.