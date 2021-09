Picchia la moglie con calci e pugni e la minaccia con un coltello: fermato A Ostiano, comune in provincia di Cremona, un uomo di 39 anni è stato denunciato per maltrattamenti: il 39enne ha picchiato con calci e pugni la moglie e l’ha minacciata con un coltello. La donna è stata trasferita in ospedale dove, a causa delle ferite riportate, è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora violenze ai danni di una donna: questa volta è successo a Ostiano, un comune di appena duemila abitanti in provincia di Cremona. Nella notte di oggi, lunedì 20 settembre, una signora ha chiamato i carabinieri. La donna era molto spaventata: ha infatti raccontato di essere stata aggredita e minacciata dal marito. I carabinieri della stazione locale si sono precipitati sul posto e hanno fermato l'uomo.

Trovata anche della droga in casa

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", l'uomo di 39 anni – al culmine di una lite – ha picchiato con calci e pugni la moglie. Dopodiché l'ha minacciata con un coltello. Giunti sul posto, i militari hanno placato il 39enne e lo hanno portato in caserma: l'uomo è stato così denunciato per maltrattamenti e segnalato alla Prefettura di Cremona. Durante il loro intervento, i carabinieri hanno trovato una bustina con dell'hashish. La donna invece è stata soccorsa dai medici e dai paramedici del 118. Dopo essere stata curata sul posto, è stata trasferita in ospedale in codice verde. Qui, il personale sanitario l'ha medicata e l'ha dimessa con una prognosi di dieci giorni.

A Livraga un 82enne accoltella la moglie

Ieri a Livraga, in provincia di Pavia, un uomo di 82 anni ha accoltellato la moglie di 81. L'anziano l'ha colpita al fianco. Fortunatamente la donna non è in pericolo di vita: grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico per sanare l'emorragia. Al momento si trova ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L'uomo non è stato arrestato, ma è stato previsto l'allontanamento dall'abitazione.