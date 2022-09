Picchia la compagna e le impedisce di usare il telefonino: arrestato L’ha picchiata e sottoposta a violenza psicologica: vittima di queste terribili violenze è una donna che è finita anche in ospedale. Il compagno è stato arrestato e portato in carcere.

Insulti, fratture, ematomi e violenza psicologica: è quanto una donna è stata costretta a subire negli ultimi mesi. A colpirla e pestarla, sarebbe stato il suo compagno che adesso si trova in carcere. Gli episodi contestati risalgono ad aprile 2022: in totale sono sei.

Sul caso hanno indagato i carabinieri di milano coordinati dalla Procura di Milano. In base a quanto ricostruito, sembrerebbe che l'uomo abbia iniziato prima a insultarla e poi ad aggredirla sia fisicamente che psicologicamente tanto da arrivare al punto di costringere la compagna a isolarsi dai suoi affetti. E per farlo l'avrebbe privata del suo cellulare.

La donna era stata trasferita in ospedale per alcune fratture

Durante l'ultima aggressione, la donna avrebbe riportato diverse fratture ed ematomi: una volta interrogata dai carabinieri, la vittima avrebbe negato di aver ricevuto violenze raccontando di essere caduta dalle scale. I carabinieri però, dopo averla accompagnata in ospedale, hanno attivato il codice rosso. La donna è stata portata in ospedale e dopo collocata in una struttura protetta.

Era stata trasferita in una casa protetta

Nonostante questo, la vittima ha deciso di tornare a casa: l'uomo sarebbe riuscito a contattarla e le avrebbe detto di volerla vedere perché gli mancava. Una situazione che l'avrebbe esposta a rischi per la sua incolumità.

L'uomo è stato arrestato e portato in carcere

L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi: a emettere l'ordinanza di custodia cautelare è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano su richiesta della Procura. Adesso si trova in carcere a San Vittore dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.