Picchia il padre perché non voleva dargli i soldi per comprare droga e alcol: arrestato Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato a Como con l’accusa di aver picchiato e minacciato per anni il padre.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha picchiato e minacciato il padre per anni e anche quando era ancora minorenne. E adesso, all'età di 22 anni, è stato denunciato e arrestato. Succede a Como dove alcuni giorni fa un uomo di 72 anni, stanco delle continue vessazioni subite dal figlio, ha chiamato i carabinieri e lo ha denunciato.

Così come raccontato dal quotidiano "La Provincia di Como", l'ultimo episodio di violenza si è verificato nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 novembre 2022. Per sette anni, il 72enne è stato minacciato e picchiato per avere denaro che sarebbe stato usato per comprare droga e alcol.

Gli interventi delle forze dell'ordine

La scorsa notte, l'uomo ha chiamato due volte le forze dell'ordine: durante il primo intervento, i carabinieri non hanno trovato in casa il figlio. Il ragazzo infatti si era allontanato. Il 22enne è poi rientrato in tarda serata: il padre ha quindi subito nuovamente minacce e insulti.

Ha quindi chiamato nuovamente le forze dell'ordine che, una volta arrivate, hanno trovato il ragazzo sul balcone di casa. Durante l'aggressione era presente anche la madre che ha provato a tenere lontano il figlio dal padre che intanto si era nascosto in camera da letto.

Gli anni di aggressioni e minacce

Alle forze dell'ordine ha poi raccontato che per anni il 22enne ha distrutto mobili e suppellettili e una volta lo avrebbe persino spinto facendolo cadere dalle scale. L'anziano però non sarebbe mai andato in pronto soccorso per farsi medicare forse con la speranza che il figlio avrebbe smesso. Il ragazzo adesso si trova in carcere e nelle prossime ore sarà interrogato dal giudice delle indagini preliminari.