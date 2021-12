Picchia davanti ai figli l’ex compagna che vive in una struttura protetta: arrestato Un uomo ha aggredito l’ex compagna che vive in una struttura protetta insieme ai figli: la donna è stata picchiata con calci e pugni e anche derubata. È stata trasferita in ospedale e dimessa con una prognosi di cinque giorni. L’uomo invece è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Calci, pugni, minacce e offese e ancora una volta la vittima è una donna. Il 24 dicembre, nella notte di Vigilia di Natale, una donna è stata aggredita dall'ex compagno. Le violenze si sono consumate all'interno di una struttura protetta di Viadana, comune in provincia di Mantova, dove la vittima vive attualmente insieme ai figli minori. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere della zona.

Ha picchiato e rapinato la donna

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Viadana, l'ex convivente sarebbe riuscito a scoprire l'indirizzo della struttura d'accoglienza dove vivono i tre e sarebbe entrato dentro di nascosto. La donna è stata aggredita con calci e pugni. Ad assistere alle terribili violenze c'erano i due figli della vittima che, insieme a lei, erano stati trasferiti dai servizi sociali nella struttura. Dopo averla picchiata, le avrebbe portato via anche del denaro. Una volta intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, la donna è stata trasferita immediatamente all'ospedale di Casalmaggiore dai medici e paramedici del 118. Dopo aver ricevuto tutte le cure necessarie, è stata poi dimessa con una prognosi di cinque giorni.

L'uomo è stato trasferito in carcere

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere: dovrà rispondere dell'accusa di rapina aggravata perché avvenuta in una struttura privata, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in quanto commesse davanti a due minori. Ieri, lunedì 27 dicembre, il giudice per le indagini preliminari di Mantova ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare di custodia in carcere.