Peschiera Borromeo, sequestra l’ex compagna in auto e la minaccia: arrestato stalker Un uomo di 32 anni è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri di Peschiera Borromeo, paese alle porte di Milano, con l’accusa di stalking. L’uomo ha sequestrato e obbligato la ex compagna a sedersi nella sua auto, con cui poi ha fatto un giro in zona, impugnando una chiave a brugola.

Ha atteso l'ex compagna fuori dal centro commerciale in cui lavora, l'ha presa di peso e chiusa in macchina, sequestrandola e minacciandola con una chiave a brugola. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri di Peschiera Borromeo, paese alle porte di Milano, e trasferito in carcere con l'accusa di stalking. I militari sono intervenuti rintracciando l'automobile verso le 21.30 di ieri sera, mercoledì 6 ottobre, nei pressi di viale Fulvio Testi.

Stalker con precedenti sequestra la ex compagna: arrestato

Secondo quanto comunicato dall'Arma, il 32enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti per maltrattamenti, ha agito contro la donna, una 38enne, con cui era stato per qualche settimana durante il periodo estivo. Una volta lasciato, il 32enne non aveva mai accettato la fine della storia con la donna, passando rapidamente alle minacce nei suoi confronti. Il 29 settembre scorso, infatti, l'uomo è stato denunciato dalla 38enne per aver tentato di introdursi nel suo appartamento con la forza. Dieci giorni dopo si è ripresentato, questa volta sul posto di lavoro della vittima, costringendola a salire in auto, una Panda, sui sedili posteriori. Per quattro ore circa ha girato nei pressi di Milano nord prima di essere bloccato dalla pattuglia dei carabinieri.

