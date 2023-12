Perseguita la ex e minaccia di bruciarla con l’acido: arrestato un uomo Un uomo di 35 anni di Breno, in Valle Camonica, nel Bresciano, è stato arrestato con l’accusa di aver perseguita la ex compagna, di 33 anni, e di averla minacciata con l’acido. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono scattate le manette per un uomo di 35 anni di Breno, in Valle Camonica, nel Bresciano. Il 35enne è accusato di aver perseguita la ex compagna, di 33 anni, e di averla minacciata con l'acido. La violenza dell'uomo era iniziata dopo che era finita la relazione: la donna spaventata si è rivolta ai carabinieri per denunciare l'ex compagno.

I militari dopo le indagini hanno arrestato l'uomo: è la prima applicazione in provincia di Brescia dell'arresto con flagranza in differita previsto dalle nuove misure del Codice rosso. L'uomo dovrà comparire davanti al gip per l'udienza di convalida.

A Erba un uomo lancia acido muriatico addosso alla ex

Lo scorso 21 ottobre nella zona industriale di Erba, in provincia di Como, un uomo ha gettato acido muriatico sul viso e sul corpo dell'ex compagna di 23 anni. La ragazza è stata soccorsa e ricoverata all'ospedale Sant'Anna di Como: fortunatamente non è mai stata in gravi condizioni.

L'uomo era già stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Erba lo scorso 23 agosto quando aveva provocato a distruggere la macchina della 23enne. Le aggressioni nei confronti della giovane in tutto sono state tre.

Secondo quanto detto in un primo momento dall'uomo, il 25enne, residente a Pavia, nonostante il divieto di avvicinamento, continuava a vedere la ragazza.