Un uomo è stato torturato e scaricato nudo sulla strada: arrestato l’aggressore Un uomo di 61 anni è stato picchiato, torturato e sfigurato a Erba (Como): è stato scaricato in mezzo alla strada. Per questo episodio è stato arrestato un 32enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato picchiato, torturato e scaricato nudo da una macchina in via Milano a Erba, comune che si trova in provincia di Como. L'episodio si è verificato alle prime luci dell'alba di domenica 12 maggio. La vittima, originaria del Marocco e senza fissa dimora, è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 ed è stata trasferita all'ospedale Sant'Anna di San Fermo: ha riportato alcune lesioni al retto che sarebbero state provocate con un bastone.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'uomo – un 61enne – sarebbe stato picchiato in uno stabile abbandonato in via Lambrone, caricato in macchina e poi scaricato nudo in strada. Sarebbe stato pestato e sfregiato al volto con un pezzo di vetro tanto da essere irriconoscibile: era completamente diverso rispetto alla foto riportata sui documenti. Sul caso indagano i carabinieri: un testimone ha ripreso con il proprio telefonino il momento in cui viene scaricato dal mezzo.

I medici hanno poi trovato sulla schiena una scritta: "Drogo le persone": è possibile quindi che si tratti di una vendetta. Le indagini degli inquirenti hanno permesso di individuare un uomo che si sarebbe presentato alcune ore dopo i fatti: si tratta di un 32enne, anche lui originario del Marocco che vive ad Erba, che ha raccontato di essere stato violentato e di aver reagito all'aggressione. Al momento non ci sono riscontri.