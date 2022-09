Perde il marsupio per strada, la Polizia lo ritrova e scopre che è pieno di cocaina Incastrato dal suo stesso marsupio. Un uomo è stato arrestato per possesso di droga dopo che una donna ha rinvenuto l’oggetto per strada portandolo alla polizia.

Immagine di repertorio

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia di Montichiari, paese in provincia di Brescia, per essere stato trovato in possesso di dieci grammi di cocaina. Il cinquantenne è stato incastrato dal proprio marsupio e da una donna che, rinvenendolo per caso, lo ha portato agli agenti nella speranza che questi rintracciassero il suo proprietario. Cosa che effettivamente è avvenuta, purtroppo per il 50enne, poiché al suo interno la polizia ha rinvenuto i grammi di coca.

Perde il marsupio con la droga e lo trova la polizia, arrestato

Tutto è successo nella giornata di mercoledì 7 settembre. Mentre passeggiava lungo una strada, la donna ha notato a terra il marsupio smarrito. Allertata la polizia locale, ha consegnato l'oggetto agli agenti che hanno avviato le indagini per tentare di risalire al suo proprietario. Una volta aperto, per cercare documenti o qualsiasi informazioni utile per capire l'identità del cittadino che l'aveva smarrito, gli agenti hanno trovato portafoglio, cinquecento euro in contanti e buste di cocaina per un totale di dieci grammi.

In casa aveva altri 21 grammi di cocaina e due bilancini di precisione

I poliziotti si sono quindi messi immediatamente sulle tracce del cinquantenne eseguendo una perquisizione nel suo appartamento, dove hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 21 grammi di cocaina e due bilancini di precisione con i quali, presumibilmente, l'uomo suddivideva le dosi. Così, gli agenti l'hanno ammanettato con l'accusa di detenzione di stupefacenti. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato il fermo disponendo l'obbligo di firma per l'uomo in attesa del processo.