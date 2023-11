Perde il controllo dell’auto e si schianta: grave un ragazzo di 27 anni All’alba di oggi giovedì 23 novembre un ragazzo di 27 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente in via Carlo Bazzi a Milano: è grave ma non in pericolo di vita.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 27 anni è in gravi condizioni dopo esser stato coinvolto in un grave incidente in via Carlo Bazzi a Milano. Cosa sia successo è al vaglio delle forze dell'ordine: da una prima ricostruzione sembrerebbe che il 27enne abbia perso il controllo della sua auto andando a schiantarsi. Non ci sarebbero state altre auto coinvolte nell'incidente.

L'incidente è avvenuto alle 5.30. Sul posto si sono precipitati i medici e i paramedici in automedica e in ambulanza che sono intervenute sul posto in codice giallo: dopo gli accertamenti sul luogo però il 27enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Il ragazzo però non ha mai perso conoscenza: fortunatamente non è in pericolo di vita.

La polizia locale è stata chiamata per effettuare tutti i rilievi del caso per accertare la corretta dinamica dei fatti. Le telecamere di sicurezza della zona potrebbero aiutare gli agenti a capire quanto accaduto.