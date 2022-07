Perde il controllo della moto e cade: muore un ragazzo di appena 22 anni Un ragazzo di 22 anni è morto dopo un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi a Milano: il 22enne avrebbe perso il controllo della moto cadendo poi a terra.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe poi caduto riportando delle gravi ferite: è quanto accaduto all'alba di oggi, sabato 2 luglio, a Milano. Vittima un ragazzo di 22 anni che, nonostante la corsa all'ospedale Niguarda, è morto poco dopo il suo arrivo. In base agli elementi trovati fino a questo momento, non risultano altre persone coinvolte.

Il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale

L'incidente è avvenuto poco dopo le 5.30. Il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo in via Bagarotti, nel quartiere Olmi. Per il momento non si conoscono le sue generalità: non è chiaro cosa possa aver causato la perdita del controllo del mezzo. Ulteriori accertamenti daranno un quadro più chiaro. Resta il dolore però di amici e parenti.

Auto investe due ragazzini, il conducente poi scappa

Solo alcune ore prima, in via Lucca (in zona Bisceglie) altri due ragazzini sono stati coinvolti in un altro incidente stradale: i due adolescenti – hanno 16 e 18 anni – sarebbero stati speronati da un'auto che ha poi causato la loro caduta rovinosa a terra. Entrambi sono stati portati in ospedale e ricoverati in codice verde all'ospedale San Carlo di Milano. Nessuno dei due quindi versa in gravi condizioni o è in pericolo di vita.

Il conducente dell'auto, che ha quindi causato lo scontro, è invece scappato. Non avrebbe quindi né dato l'allarme né si è assicurato che i due ragazzini stessero bene. Gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, hanno aperto le indagini per risalire così alla sua identità.