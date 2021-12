Perde il controllo della jeep e si ribalta: Raffaele muore a 30 anni, lascia moglie e figli piccoli La vittima è Raffaele Demasi: l’uomo è morto sul colpo. Lascia la moglie e due figli piccoli. La polizia stradale sta indagando per ricostruire la dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

Raffaele Demasi aveva trent'anni: nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 dicembre, ha perso la vita in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta a Sarezzo, comune in provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni circolate, sembrerebbe che abbia perso il controllo della sua auto e sia finito in una scarpata ribaltandosi più volte. Il 30enne è morto sul colpo: i medici infatti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

In auto c'era un passeggero: illeso

Con Raffaele, a bordo c'era un'altra persona che ne è uscita illesa. È stato proprio il passeggero a chiamare il 118. I medici e i paramedici dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) sono intervenuti in via Sandro Pertini. Gli operatori sanitari sono arrivati con un'automedica e un elicottero in codice rosso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Raffaele, che dal suo profilo Facebook mostra il suo amore per la famiglia e anche per la moto, lascia una moglie e due figli piccoli.

La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente

Di origini calabresi, Demasi viveva con la moglie a Sorezzo. Con lei gestiva un bar in via Roma. L'intera comunità è quindi sconvolta da questa terribile vicenda. Per il momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: le forze dell'ordine, intervenute insieme ai vigili del fuoco per svolgere tutti i rilievi del caso, cercheranno di capire se si sia trattato di un guasto o di un malore. Fondamentale sarà il racconto della persona che si trovava con lui. La sua testimonianza chiarirà infatti tutti i dubbi degli agenti della polizia stradale.