Perché si parla di togliere l’accreditamento al San Raffaele dopo la pubblicità su un esame da 2.500 euro “Esami inutili, vengono presentati come utili solo da chi li vende. Nella maggior parte dei casi sono dannosi”, ha spiegato la dottoressa e deputata Marianna Ricciardi (M5S). L’esame radiologico per la diagnosi precoce era stato pubblicizzato da Rosa Chemical. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Marianna Ricciardi, deputata del Movimento 5 Stelle e medico, ha chiesto con un'interrogazione al ministro della Salute Orazio Schillaci di togliere l'accreditamento all'ospedale milanese San Raffaele per la pubblicità "ingannevole" di uno screening radiologico per la diagnosi precoce delle malattie.

Oggetto del contendere è uno screening radiologico, il "Full Body Scan", che costa oltre 2.500 euro e che ultimamente è stata pubblicizzato sui social da personaggi come Rosa Chemical, Shade e Sferaebbasta. "La prevenzione in medicina è fondamentale", ha dichiarato l'onorevole del M5S. "Ma deve basarsi su rigorose evidenze scientifiche, non sulle esigenze di bilancio di un gruppo privato".

L'interrogazione parlamentare di Ricciardi (M5S)

"Ho presentato un’interrogazione al ministro della Salute per sapere come ha intenzione di agire nei confronti dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, il quale pubblicizza in modo ingannevole screening con esami radiologici che, se non effettuati in popolazioni selezionate, rischiano non solo di essere inutili ma perfino di arrecare danni", ha scritto Ricciardi sui suoi canali social. "Ovviamente la revoca della convenzione dovrebbe essere limitata alle sole prestazioni per cui l’ospedale è immediatamente sostituibile come visite specialistiche, esami radiologici, interventi chirurgici a bassa complessità, senza quindi arrecare danno ai pazienti".

Insomma, non si tratterebbe unicamente di una questione deontologica, per cui l'informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale. "Fare esami inutili, che vengono presentati come utilissimi solo da chi li vende, toglie salute, non la dà. Prima di stabilire che un accertamento sia utile per le persone sane sono necessari studi approfonditi, perché nella maggior parte dei casi questi accertamenti sono dannosi", ha spiegato infatti Ricciardi.

"Suoi canali social il cantante Rosa Chemical ha pubblicato un messaggio pubblicitario per sponsorizzare l'esame diagnostico “Full Body Scan", offerto dall'I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano.Ma fare un esame del genere privatamente senza che uno specialista ritenga che ce ne sia davvero bisogno, non va bene per niente", sempre le sue parole.

"Purtroppo non è la prima volta che questo ospedale sponsorizza l’esame in questione, che ha un costo di 2.500 euro, ricorrendo ad artisti famosi. Porterò la questione nelle sedi opportune. Amiche ed amici, la salute è un diritto universale, non un bene in cui investire; il mio consiglio spassionato è di diffidare da tutti coloro che mercificano sulla vostra pelle".

Che cos'è il "Full Body Scan" del San Raffaele

Tutto nasce da una storia pubblicata sui social da Rosa Chemical su Instagram lo scorso 17 febbraio. Il trapper, indicando con #ADV il post, sponsorizzava l'esame diagnostico ad alta risoluzione "Full Body Scan" dell'ospedale San Raffaele di Milano, che permette di scansionare tutto il corpo in soli 30 minuti senza l'uso di radiazioni ionizzanti o mezzi di contrasto. "Sono stato al San Raffaele per un check-up che voglio consigliarvi. Si chiama Full Body Scan, è un esame molto innovativo che fa solo questo ospedale in questo momento", le sue parole, corredate di foto in camice blu nella stanza dell'ospedale.

Il costo della scansione, come indicato sul sito del San Raffaele, parte da 2.500 euro. "Capisco che il prezzo possa sembrare elevato, ma investire nella propria salute è fondamentale", aveva poi aggiunto, dopo le polemiche sollevate dalla celebre pagina Instagram Estetica Sovietica. "Ma a volte un costo maggiore significa un servizio maggiore e più innovativo, capace di prevenire seri problemi in futuro".