Perché alcuni treni sono stati cancellati o arrivano in ritardo a Milano Alcuni treni sono stati cancellati e altri hanno subito variazioni e ritardi a causa di un incidente in Stazione Centrale a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Disagi e problemi per i passeggeri che stanno facendo i conti con le cancellazioni e i ritardi di alcuni treni. Un treno di Trenord, durante una manovra, ha superato un tronchino di sicurezza alla Stazione Centrale di Milano causando alcuni danni. L'incidente si è verificato intorno alle 15.10. Sul treno non c'erano passeggeri e infatti non si registrano né morti né feriti.

Sarebbe stata danneggiata la linea elettrica. Questo ha causato diversi rallentamenti sulla linea e ritardi fino a due ore. Non solo: sono stati cancellati anche alcuni convogli. Stando a quanto riportato dall'agenzia Ansa, che riprende quanto spiegato da alcune fonti aziendali, sembrerebbe essersi trattato di un errore umano di un macchinista. Nessuna notizia sulle sue condizioni di salute dopo l'impatto.

Quali treni hanno subito variazioni o sono stati cancellati a Milano

Da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) fanno sapere che i loro tecnici sono a lavoro per ripristinare il danno. Ovviamente per consentire loro di lavorare è stato necessario sospendere o modificare la circolazione che, come spiegano dall'Azienda, "resterà perturbata per le prossime ore". Impossibile quindi dire quando tornerà tutto alla normalità.

Al momento il dato certo è che i treni che circolano sulla direttrice Torino-Roma non arrivano in Stazione Centrale a Milano. Per quanto riguarda invece i convogli che viaggiano fra Torino e Venezia, sarà possibile prenderli o fermarsi nelle stazioni di Certosa e Lambrate. Al momento non ci sarebbero altre informazioni: in caso di cambiamenti verranno forniti avvisi nelle stazioni o sui siti e App.