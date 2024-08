video suggerito

Pensionato cerca di passare la frontiera per la Svizzera con assegni da 10 milioni di dollari nascosti sotto il sedile Un pensionato è stato denunciato a piede libero per aver nascosto sotto il sedile della sua utilitaria 20 blocchetti da 50 assegni ciascuno per un valore complessivo di 10 milioni di dollari americani.

A cura di Giorgia Venturini

Voleva entrare in Svizzera passando da Ponte Chiasso e nascondendo sotto il sedile della sua utilitaria 20 blocchetti da 50 assegni ciascuno per un valore complessivo di 10 milioni di dollari americani. Un piano però che non è riuscito a un pensionato italiano che è stato fermato dai militari della Guardia di Finanza. "Alla domanda di rito – spiegano le Fiamme Gialle – se trasportasse al seguito denaro e/o strumenti negoziabili per importo pari o superiore ai diecimila euro, come previsto dalla normativa valutaria, il transitante ha reso dichiarazione negativa". E invece nascondeva un tesoro nella sua piccola auto.

I militari insospettiti hanno provveduto con tutti i controlli del caso e in poco tempo hanno trovato 20 blocchetti da 50 assegni ciascuno del tipo Traveller’s Cheque. Per un totale da capogiro: ogni assegno aveva un valore nominale di 10mila dollari, per un valore complessivo di 10 milioni di dollari americani. Sugli assegni si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso. Intanto l'anziano è stato denunciato a piede libero.

La Guardia di Finanza ha spiegato così: "Gli operanti, avuto riguardo alle modalità di occultamento degli assegni, alla consistenza complessiva dell’importo trasportato, all’inadeguatezza delle informazioni rese dalla parte tanto in ordine al possesso quanto alla legittima provenienza dei titoli rinvenuti, su conforme indicazione dell’autorità giudiziaria hanno eseguito il sequestro probatorio ex art. 354 del c.p.p. dell’intero blocco di assegni, ipotizzandone la ricettazione ex art. 648 c.p. e proceduto, quindi, alla denuncia a piede libero del trasgressore".