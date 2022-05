Paura nella notte a Milano, tre aggressioni nelle vie della movida: un ragazzo in ospedale Tra sabato 14 e domenica 15 maggio nel cuore della movida milanese sono avvenute tre aggressioni che hanno costretto una delle tre vittime al trasporto in codice rosso in ospedale.

In una sola notte a Milano si sono verificate tre aggressioni con una delle vittime costretta al trasporto in ospedale in codice rosso. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, i fatti sono successi in poche ore tra sabato 14 e domenica 15 maggio nel cuore della movida milanese. Qui due stranieri, un inglese e uno spagnolo, sono rimasti vittime di una rapina in via Canonica: al primo è stato rubato un Rolex da 15mila euro, mentre il secondo a seguito della violenta aggressione è stato portato in ospedale in codice rosso. Ora sta bene ed è stato dimesso dall'ospedale. La terza vittima di un'aggressione è un italiano al quale hanno strappato una collanina mentre si trovava in piazza XXIV Maggio.

Tre aggressioni in poco tempo

A presentarsi la mattina dalla polizia è stato l'inglese che ha spiegato che si trovava vicino ad alcune discoteche in via Canonica quando due persone lo hanno rapinato del costoso orologio, dello smartphone, di una collanina, di un bracciale e del portafogli con all'interno ben 500 euro. Fortunatamente non è rimasto ferito, tanto che ha rifiutato il trasporto in ospedale. In ospedale in codice rosso invece è finito un 24enne spagnolo rapinato sempre in via Canonica: le due vittime però non si conoscono. E ancora: l'ultima rapina è avvenuta verso le 5 di oggi in piazza XXIV maggio. Anche in questo caso due persone hanno aggredito un 25enne italiano a cui è stata sfilata una collanina d'oro. Subito dopo i malviventi si sono dati alla fuga. La vittima però li ha rincorsi ed è riuscito a fermare uno dei due rapinatori: si tratta di un ragazzo di 23 anni di origini marocchine. Il giovane è stato denunciato dalla polizia: dovrà rispondere di furto con strappo in concorso.