Paura in via Giambellino, ubriachi fermano auto a caso e le distruggono: aggrediti due automobilisti Alcuni ragazzi ubriachi hanno preso di mira cinque auto in via Giambellino a Milano: hanno aggredito due automobilisti e poi distrutto le macchine.

A cura di Ilaria Quattrone

Le immagini di un episodio simile avvenuto due settimane fa sempre in via Giambellino

Notte folle in via Giambellino a Milano dove cinque ragazzi avrebbero preso d'assalto quattro automobili e avrebbero poi aggredito due automobilisti. E per questo motivo, la polizia ha provveduto ad arrestare tutte e cinque i responsabili: si tratta di ragazzi di 29, 25, 24 e due 18enni. L'episodio si è verificato questa notte. Alle 2.20 di giovedì 25 agosto, un uomo di 41 anni ha infatti allertato le forze dell'ordine.

L'aggressione ai danni del primo automobilista

L'uomo ha raccontato di star assistendo all'aggressione di un automobilista che sarebbe iniziata senza alcun motivo particolare. L'uomo sarebbe stato circondato e poi colpito. Il gruppo, a un certo punto, si è reso conto del 41enne al telefono e avrebbe iniziato ad aggredire anche lui. In questo modo, la prima vittima è riuscita a scappare. La seconda però è fuggita solo dopo alcuni minuti.

La furia del gruppo si è levata contro la sua auto: l'hanno danneggiata con calci e pugni fin quando non hanno deciso di passare ad altre tre auto. Grazie alla segnalazione del 41enne, la polizia è riuscita a intervenire per sedare quanto stava avvenendo: al loro arrivo, un 29enne si è unito al gruppo. Quest'ultimo ha iniziato a insultare gli agenti dando poi inizio a una colluttazione.

L'episodio simile avvenuto in via Giambellino

Per bloccare i quattro si è reso necessario l'utilizzo dello spray al peperoncino. La polizia ha quindi arrestato quattro persone per danneggiamento e resistenza e l'ultimo solo resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre sono stati sanzionati per ubriachezza. Un episodio simile è avvenuto due settimane fa. L'11 agosto, alcuni ragazzi hanno preso di mira delle automobili e avrebbero iniziato a colpirle con bastoni, calci e pugni. Il video di questa brutale aggressione è stato postato da un residente e ripreso da Matteo Salvini, leader della Lega.