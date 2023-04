Pasqua 2023 a Milano, gli eventi per bambini e le mostre in programma domenica 9 aprile Laboratori per bambini, mostre d’arte contemporanea, escursioni tra i fiori della campagna. A Milano e dintorni il giorno di Pasqua è ricco di eventi per tutta la famiglia: qui le proposte migliori.

Anche a Milano si fa sentire l'atmosfera pasquale, nel giorno di domenica 9 aprile: persino qui infatti, come in tante città d'Italia, i milanesi si preparano a festeggiare e a partecipare ai tantissimi eventi in programma. Dai grandi ai piccoli, ce n'è per tutti: dai musei alla natura, dalla classica caccia al tesoro delle uova (tradizione americana che si è ormai diffusa anche nel nostro Paese) ai laboratori di abilità.

Di idee per trascorrere la Pasqua in città, e soprattutto in famiglia, ce ne sono insomma parecchie. Una su tutte, senza impegno? Il Mercatino di Primavera in piazza Portello: ben 20 colorate e golose casette in cui poter trovare prodotti gastronomici tipici di diverse regioni italiane come Toscana, Sicilia, Campania, Puglia, Trentino-Alto Adige e, ovviamente, Lombardia.

Brera e i suoi capolavori Family edition

Visita guidata rivolta a tutta la famiglia dove anche i più piccoli saranno coinvolti nella scoperta della grandiosa collezione della Pinacoteca, con uno sguardo attento ai particolari, ai personaggi e alle storie racchiuse all'interno dei capolavori di Brera.

Cosa ci fa un uovo nel quadro? Perchè una giraffa si aggira nel dipinto di Bellini? Chi si sta azzuffando in Galleria Vittorio Emanuele? Sono tante le curiosità che si possono trovare nei capolavori di Brera, imparando ad osservarli attraverso il gioco.

Laboratorio REMIDA al MUBA

Un campus di Pasqua al Museo dei Bambini dai 5 agli 11 anni, nella storica rotonda di via Besana, dove scarti industriali (oggetti di carta, cartone, ceramica, stoffa, cordame, plastica, cuoio, gomma, legno e metallo) diventano possibilità di gioco e di sperimentazione grazie alla fantasia dei più piccoli. Dalle 8.30 alle 16.30.

Pasqua al Museo della Scienza

Il programma di Pasqua al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci prevede delle attività a tema. Le più interessanti? “Wow Pop-up”, per realizzare un biglietto tridimensionale e inviare un augurio pasquale variopinto e divertente, e "Uova in cucina”, per scoprire tutti insieme cosa succede dentro il guscio di un uovo.

Mercatino di Primavera in Piazza Portello

Un villaggio di casette di legno nella parte Ovest di Milano: sono una ventina, e offrono una vasta gamma di prodotti gastronomici tipici di diverse regioni italiane come Toscana, Sicilia, Campania, Puglia, Trentino-Alto Adige e, ovviamente, Lombardia. Un tripudio di salumi, formaggi, pasticceria insieme a numerose varianti di pane, olio e vino.

Ma non solo cibo. Al mercatino di piazza Portello sarà possibile infatti acquistare anche oggetti di artigianato, cosmetici naturali e profumi a base di lavanda essiccata.

Il campo di Tulipani Italiani ad Arese

Basta uscire di pochi chilometri dalla città per immergersi nella natura più sbalorditiva. È il caso di Tulipani Italiani ad Arese, campo che ospita eventi di ogni genere, dallo yoga ai giochi per bambini: in occasione del giorno di Pasqua, è aperta la raccolta dei tulipani con i cestini di vimini.

Caccia alle uova al Villaggio delle Uova

Un parco di 35000 metri quadri con alberi secolari, dove grandi e piccini possono trascorrere una giornata a stretto contatto con la natura, prendere parte a divertenti giochi con animazione e scatenare la fantasia partecipando ai laboratori creativi.

Ecco il Villaggio delle Uova a San Martino Siccomario (Pavia): in occasione della Pasqua, ovviamente, è aperta la caccia alle uova colorate che racchiudono cioccolatini, caramelle e giochi. Per i grandi? Il mercatino e il ristorante del Villaggio.

Le mostre in programma a Milano

Le migliori esposizioni del mese di aprile a Milano? Fino al 30 luglio il Museo delle Culture di Milano ospita la mostra Dalì, Magritte, Man Ray e il Surrealismo.

A Palazzo Reale, invece, aperta al pubblico fino al 25 giugno l’ampia retrospettiva Helmut Newton – Legacy, ideata in occasione del centesimo anniversario della nascita del fotografo; sempre in queste sale, anche l'esposizione dedicata a Bill Viola, maestro indiscusso della videoarte.

E ancora, in Fondazione Prada, è pronta ad accogliere i visitatori la mostra “Cere anatomiche, La Specola di Firenze | David Cronenberg”, progetto ideato in collaborazione con La Specola e il regista e sceneggiatore canadese David Cronenberg.

Infine, resta aperta fino al 23 aprile la mostra Zerocalcare. Dopo il botto, negli spazi della Fabbrica del Vapore: nel percorso espositivo oltre 500 tavole originali, video, bozzetti, illustrazioni e persino un’opera site specific.