Parroco canterino dà la benedizione in strada a Casalmaggiore: il video A Casalmaggiore (Cremona) il parroco don Claudio Rubagotti è stato ripreso mentre intonava canti gioiosi in strada. Fermato dall’autore del video il sacerdote ha deciso poi di benedirlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di giovedì sera a Casalmaggiore, comune che si trova in provincia di Cremona, il parroco don Claudio Rubagotti è stato ripreso in casa mentre rientrava da un giro di benedizioni alle case. È stato immortalato mentre intonava canti gioiosi. Fermato dall'autore del video, Ennio Barbieri, il sacerdote ha deciso poi di benedirlo. Le immagini sono diventate presto virali collezionando centinaia di visualizzazioni, commenti e like.

"Cosa fai in giro a quest'ora?", si sentire dire dall'autore del video. Un appunto probabilmente dovuto al fatto che l'incontro è avvenuto a tarda serata e in un momento in cui le temperature non erano proprio piacevoli. Il prete ha però risposto: "Sono andato a benedire le case". Ha poi deciso di benedire l'uomo con un getto d'acqua. Dopo il breve scambio di battute, il parroco è ripartito cantando e sempre sorridente.

Quelle immagini sono state poi caricate su Internet e hanno presto fatto il giro del web. Probabilmente a colpire chi lo ha visualizzato è stata l'ilarità mostrata dal sacerdote.

In realtà, come riportato dal quotidiano La Provincia di Cremona, Don Claudio è un'istituzione a Casalmaggiore. È conosciuto proprio per la capacità di trasformare qualsiasi incontro in un momento di leggerezza e riflessione. E probabilmente proprio la sua indole è stata compresa dagli utenti dei social, che hanno condiviso più e più volte il video rendendolo virale.