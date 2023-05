Paga 650 euro per un appartamento di 9 metri quadrati: “Il gabinetto è nella doccia” Alessandro Cerioni è un dottorando di 24 anni e vive in un monolocale vicino a Porta Venezia a Milano di 9 metri quadrati. L’affitto, bollette escluse, è di 650 euro.

A cura di Enrico Spaccini

Alessandro Cerioni (foto da Instagram)

Alessandro Cerioni è un studente di 24 anni al primo anno di dottorato in Ingegneria fisica al Politecnico di Milano. Marchigiano di nascita, dopo un Erasmus a Stoccolma è tornato nel capoluogo lombardo dove si era laureato per continuare la sua formazione. La particolarità della storia di Cerioni è che da quanto è tornato in Italia vive in un monolocale di 9 metri quadrati per il quale paga un affitto di 650 euro mensili (bollette e spese condominiali escluse). "Ho dovuto cercare una casa in venti giorni", ha raccontato il 24enne, "quindi ho preso quello che c’era".

L'appartamento da 9 metri quadrati

Il letto è sul soppalco a contatto con il soffitto: "È così vicino che ci sbatto la testa a ogni risveglio", racconta Cerioni. Il bagno c'è, ma molto piccolo, al punto che si potrebbe fare la barba al lavandino, usare il water e farsi una doccia senza muoversi di un passo: "Approfitto dell'allenamento in palestra per farmi la doccia". Non c'è la lavatrice e nemmeno la lavastoviglie.

Per un posto così al sesto piano, anzi, nel sottotetto di un palazzo vicino a Porta Venezia l'affitto è di 650 euro. Utenze, spese condominiali e tutto ciò che resta per vivere, rendono una borsa studio da 1.400 euro appena sufficiente per sopravvivere.

L'esperienza in Svezia e la nuova sistemazione

Ma come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, per lui a Milano non è sempre stato così difficile trovare una sistemazione adeguata a un prezzo congruo. Una volta lasciata la sua Jesi, si è trasferito nel 2017 in via Teodosio. "Per 55 metri quadrati pagavo 350 euro", ricorda Cerioni. Poi, però, ha dovuto lasciare il posto per andare in Erasmus a Stoccolma.

"Anche in Svezia i costi erano alti", ammette il 24enne, "se mi fossi fermato lì per il dottorato, avrei avuto un costo analogo di casa". La differenza, in quel caso, sarebbe stata nella borsa di studio: "Sarebbe stata di 30mila euro, un po’ diverso da qui".

Per Cerioni l'esperienza di vivere in un monolocale di 9 metri quadrati sta comunque per finire. Andrà a stare in una stanza singola di un appartamento condiviso in piazzale Gorini. Il prezzo è più o meno lo stesso, 630 euro, ma i metri quadrati saranno 15 e "cucina e bagno sono a parte".