in foto: Gualberto Dovere (Foto da Facebook)

È un Capodanno all'insegna dell'angoscia per la famiglia di Gualberto Dovere, un uomo di 43 anni residente a Orio al Serio, in provincia di Bergamo, scomparso ormai da due giorni. L'uomo, sposato, si è allontanato da casa presumibilmente a piedi la mattina di ieri, 31 dicembre. Da allora non ha più dato sue notizie, né altri hanno segnalato di averlo visto. Sgomento trai famigliari del 43enne, che hanno denunciato la scomparsa dell'uomo ai carabinieri e hanno anche diffuso un appello sui social network, con la speranza che il passaparola su Facebook possa servire a ritrovare il loro caro.

in foto: Gualberto Dovere (Foto da Facebook)

L'uomo si è allontanato da casa la mattina del 31 dicembre

Di Gualberto è stata diffusa una fotografia e una breve descrizione. L'uomo è alto un metro e 70 centimetri, è di corporatura media. Al momento della scomparsa indossava un piumino di colore blu. Si sarebbe trattato molto probabilmente di un allontanamento volontario, per ragioni imprecisate. L'appello della famiglia è stato già condiviso oltre un migliaio di volte, tra lo stupore e l'incredulità dei conoscenti che non riescono a capacitarsi di cosa possa aver spinto l'uomo ad allontanarsi improvvisamente da casa. Della vicenda è stata informata anche la polizia locale di Bergamo: sono in corso le ricerche e si spera di poter riuscire presto ad avere notizie utili per rintracciare l'uomo, in maniera che possa riabbracciare la sua famiglia. L'invito a chiunque dovesse avere sue notizie o informazioni utili per ritrovarlo è quello di contattare al più presto i carabinieri o Agnese Zanchi, la famigliare che ha diffuso l'appello su Facebook.