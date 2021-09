Organizza una festa abusiva con 900 persone in un centro sportivo: denunciata Una donna di 33 anni è stata denunciata per aver organizzato una festa abusiva con novecento persone in un centro sportivo a Milano: oltre ad avere installato un palcoscenico, delle aree per i bimbi e degli stand, faceva pagare il biglietto. Nessuna autorizzazione era stata chiesta alle autorità competenti.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha organizzato una festa abusiva con novecento persone in un centro sportivo a Milano: una donna di 33 anni è stata denunciata con l'accusa di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. L'evento è stato organizzato lo scorso 29 agosto al centro sportivo Visconti in via delle Forze Armate: la 33enne non aveva chiesto nessun consenso all'Autorità di Pubblica Sicurezza né aveva la documentazione necessarie per appuntamenti del genere.

Per entrare bisognava pagare il biglietto

Notato l'ingente numero di persone nell'area, gli agenti del commissariato Lorenteggio durante il servizio di pattugliamento del territorio hanno fatto dei controlli e hanno trovato una scena surreale: era stato installato un palcoscenico per delle esibizioni musicali, dei gazebo per consumare cibo e bevande e uno spazio che doveva servire per intrattenere i bambini. Non solo. Il tutto era monitorato da degli addetti alla sicurezza. Per poter accedere era necessario pagare il biglietto. Dopo aver identificato la donna, la 33enne è stata denunciata.

A Gallarate una festa per celebrare un matrimonio, tra gli invitati un ricercato per omicidio

L'evento ricorda quanto accaduto a Gallarate, in provincia di Varese, dove è stata organizzata una festa per celebrare un matrimonio con auto di lusso e fumogeni. I residenti hanno così allertato i carabinieri: una volta arrivati, i militari hanno eseguito i controlli e hanno trovato un uomo che era ricercato per aver commesso un omicidio in Pakistan nel 2019. Il 63enne, residente in Lazio, era ricercato dall'Interpol. È stato arrestato e adesso dovrà aspettare che la Corte d'Appello di Milano verifichi tutti i requisiti per l'estradizione.