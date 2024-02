Ora è Fedez a denunciare il Codacons: “Campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana contro di me” Fedez e i suoi genitori querelano il Codacons, dopo che questo ha chiesto alla Guardia di finanza di fare verifiche sulle sue società. Intanto, però, il cantante aveva già smentito di aver detto di essere nullatenente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Questa volta è Fedez, insieme ai genitori Annamaria Berrizaghi e Franco Lucia, a denunciare il Codacons. Gi avvocati della famiglia hanno infatti presentato una querela alla Procura della Repubblica di Milano per calunnia e diffamazione nei confronti dell'associazione dei consumatori. La denuncia arriva dopo che l'ente ha fatto un esposto alla Guardia di Finanza affinché effettui le opportune verifiche sulle società del cantante, visto che questo avrebbe dichiarato di essere "nullatenente". Per Fedez e i suoi legali questo esposto è la dimostrazione che "da tempo l’associazione Codacons ha intrapreso una campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana" contro di lui.

L'esposto del Codacons

Giovedì 15 febbraio si è diffusa la notizia che Federico Lucia, in arte Fedez, avesse dichiarato ai giudici di Roma di essere "nullatenente" nell'ambito di un processo in cui è imputato di calunnia dal Codacons (e per cui lui aveva già provato a contrattaccare con una denuncia per diffamazione, che però è stata archiviata). Il cantante poi ha smentito questa notizia, raccontando un'altra storia.

"In uno dei tanti procedimenti per diffamazione che mi ha fatto il Codacons, tutti archiviati ci tengo a dirlo, il giudice mi ha chiesto: ‘Federico, tu possiedi beni immobili, navi, macchine?' Io dico: ‘No, da questo punto di vista sono nullatenente'. Che non vuol dire che sono nullatenente in generale".

Come ha spiegato a Fanpage.it Angelo Cremonese, professore incaricato di Scienza delle finanze all'Università LUISS Guido Carli: "Non è che se ho un immobile intestato a una società e non direttamente, io posso dirmi nullatenente. In questo caso, infatti, detengo le quote di una società a cui è intestato un immobile e questo esclude l'ipotesi di essere nullatenente". Ma – aggiunge il professore – "la sua intenzione non era altro che dire che non aveva nulla intestato a lui direttamente".

Eppure questo non è bastato al Codacons, che invece ha voluto fare un esposto alla Guardia di finanza affinché faccia le opportune verifiche in base a quanto dichiarato da Fedez in un'aula di tribunale (e quindi in un luogo in cui ci sono già abbastanza persone deputate agli eventuali controlli, in primis il giudice). Ma proprio quest'ultimo esposto ha scatenato, legalmente, il cantante e la sua famiglia.

La querela di Fedez

In risposta all'esposto del Codacons, l'intera famiglia Lucia-Berrizaghi ha deciso di presentare una querela alla Procura della Repubblica di Milano, in cui si accusa l'associazione dei consumatori di calunnia e diffamazione. In quanto, secondo gli avvocati di Fedez, il Codacons "ha consapevolmente accusato, seppure in modo implicito ed allusivo, Federico Lucia di essere incline a commettere reati". Inoltre, in base a quanto riferisce il Corriere della sera, i legali porrebbero l'accento sul fatto che "tutte le contestazioni mosse dal Codacons con i suoi attacchi si sono rilevate infondate e strumentali unicamente ad attaccarlo ingiustamente".