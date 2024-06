video suggerito

Operaio viene risucchiato da un macchinario nel Mantovano e rimane schiacciato: morto a 35 anni Un 35enne è morto in seguito a un incidente sul lavoro. L’operaio sarebbe stato risucchiato in un macchinario di un’azienda nel Mantovano nella mattinata di oggi, venerdì 21 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 35enne è morto questa mattina, venerdì 21 giugno, in seguito a un incidente sul lavoro in un'azienda di Cividale Mantovano, frazione del comune Rivarolo Mantovano. Stando alle prime informazioni, pare che l'operaio sia stato risucchiato da un macchinario e poi rimasto schiacciato da due rulli. All'arrivo dei soccorsi, allertati dai colleghi presenti in quel momento, il 35enne era già deceduto per le lesioni riportate.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 del 21 giugno nella Sintostamp di via Maestra, a Cividale Mantovano, un'azienda che si occupa di progettare e realizzare coperture in vetroresina e policarbonato. I tecnici di Ats Valpadana di Viadana sono arrivati sul posto insieme ai carabinieri per effettuare i rilievi del caso e indagare sulla dinamica di quanto accaduto.

Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto il 35enne vicino a un macchinario che si occupa della lavorazione della plastica. Ad un certo punto, l'operaio sarebbe stato risucchiato finendo schiacciato tra due rulli.

Poco dopo sono arrivati i sanitari con un'automedica dell'ospedale Oglio Po e un'ambulanza di Porto Emerganza da Bozzolo. I vigili del fuoco di Viadana hanno provveduto a disincastrare il 35enne, ma per lui era già troppo tardi. Il suo decesso è stato constatato sul posto.

Articolo in aggiornamento