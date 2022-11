Operaio precipita dal ponteggio: è grave in ospedale Un operaio è caduto da un trabattello da un’altezza di circa 3 metri: stava lavorando a un impianto elettrico.

A cura di Giorgia Venturini

Altro incidente sul lavoro a Milano. Oggi martedì 8 novembre un operaio è caduto da un trabattello da un'altezza di circa 3 metri: l'uomo, di 65 anni, era impegnato a lavorare a un impianto elettrico quando ha perso l'equilibrio ed è caduto.

L'operaio stava sistemando l'impianto elettrico

L'incidente è avvenuto verso le 11.10 in via Sebastiano Caboto 6 Milano presso il centro sportivo Washington. La dinamica dei fatti è ancora tutta da accertare. Al momento sembra certo che l'operaio lavorava per la ditta Nagest ed era impegnato alla sistemazione dell'impianto elettrico.

I soccorsi in codice giallo

A dare l'allarme sono stati i suoi colleghi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno stabilizzato l'uomo sul posto prima del trasporto in codice giallo all'ospedale San Carlo a Milano. Presenti anche i vigili del fuoco, gli uomo dell'Ats e gli agenti della polizia locale.

Operaio precipita dal tetto

Altro incidente sul lavoro ieri martedì 8 novembre a Vescovato, comune in provincia di Cremona. Qui un uomo di 46 anni ha riportato alcune ferite dopo essere precipitato dal tetto di un capannone su cui stava lavorando. L'uomo non è in pericolo di vita ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale più vicino.

Si trovava a Vescovato per una trasferta lavorativa: l'operaio infatti lavora per una ditta che si occupa di pulizia di camini e disinfestazione. A un certo punto, mentre si trovava sul letto, è precipitato finendo poi all'interno: sembrerebbe infatti che una lastra di amianto, sulla quale aveva messo il piede, si è sgretolata. Soccorso dai colleghi e sanitari, è stato poi ricoverato in ospedale.