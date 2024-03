Operaio muore schiacciato da 300 chili di pannelli di legno: inutili i soccorsi Un uomo di 51 anni è rimasto schiacciato da pennelli di legno dal peso di 300 chili: il grave incidente sul lavoro in Valdidentro, in provincia di Sondrio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Grave incidente sul lavoro in Valdidentro, in provincia di Sondrio. Un uomo di 51 anni è morto mentre era al lavoro pochi minuti dopo le 9 di oggi venerdì 22 marzo in via dei Prati 20. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, l'operaio è rimasto schiacciato da pennelli di legno dal peso di 300 chili. Subito è scattato l'allarme al 112: i sanitari si sono precipitati nel cantiere in codice rosso in pochissimi secondi, purtroppo però nulla è servito per salvare la vita all'uomo. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso sul posto.

Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire cosa sia successo.