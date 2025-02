Omicidio Sharon Verzeni, i giudici: “Sì alla perizia psichiatrica su Moussa Sangare”

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Moussa Sangare e Sharon Verzeni

Si è concluso da poco il processo a carico del 30enne Moussa Sangare, accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni. Nel corso della prima udienza, i giudici della Corte d'Assise di Bergamo hanno accolto la richiesta fatta dalla difesa: Moussa Sangare sarà sottoposto a perizia psichiatrica con lo scopo di stabilire se ci fosse capacità di intendere e volere al momento dell’omicidio.

Il 30enne era stato arrestato il 30 agosto del 2024, un mese dopo la morte della 33enne Sharon Verzeni, accoltellata nella notte tra il 29 e il 30 luglio con almeno quattro fendenti mentre faceva jogging a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. Sangare, dopo aver provato a sviare i sospetti su di lui, aveva confessato l'omicidio ai carabinieri raccontando di aver colpito la donna senza alcun motivo se non una strana forma di "eccitamento".

Per lui, in occasione della prima udienza che si è celebrata oggi, martedì 25 febbraio, il suo legale, Giacomo Maj, ha chiesto la perizia psichiatrica. I giudici della Corte d’Assise di Bergamo hanno accolto la richiesta della difesa, stabilendo che la perizia medico-legale sarà volta a stabilire sia la capacità di intendere e di volere al momento dell’omicidio sia la capacità di stare in giudizio.

"Siamo rimasti un po' sorpresi dalla decisione della Corte, soprattutto sull'ammissione della incapacità processuale e del fatto che quindi ci vorrà la perizia per questo", ha detto Bruno Verzeni, papà di Sharon Verzeni, a margine del processo. "Confidiamo lo stesso nella Corte e speriamo di riuscire a ottenere almeno giustizia", ha aggiunto.

La prossima udienza del processo è stata fissata per il 15 marzo, in quella sede avverrà la nomina del perito.