Omicidio Mamadi Tunkara a Bergamo, contestata la premeditazione al 28enne che l'ha ucciso per gelosia La Procura di Bergamo contesta le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi a Sadate Djiram, 28enne che ha confessato di aver ucciso a coltellate Mamadi Tunkara, 36 anni, addetto alla vigilanza del Carrefour di via Tiraboschi.

La Procura di Bergamo contesta anche le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi a Sadate Djiram, 28enne in carcere a Bergamo con l'accusa di aver ucciso a coltellate lo scorso venerdì 3 gennaio Mamadi Tunkara, 36 anni, addetto alla vigilanza del supermercato Carrefour di via Tiraboschi.

"L'ho ucciso per gelosia", ha confessato Djiram, fermato la mattina seguente su un treno diretto a Lugano. "Pensavo che avesse una relazione con la mia ex fidanzata". L'autopsia sul corpo è in programma per il prossimo martedì 7 gennaio, quando è previsto anche l'interrogatorio del gip.

Stando a quanto ricostruito finora la vittima, originaria del Gambia, stava andando al lavoro in bicicletta al supermercato Carrefour in centro a Bergamo, dove era responsabile dei vigilantes, quando il 28enne lo avrebbe spintonato, facendo iniziare un diverbio tra di loro. Poi la vittima sarebbe stata scagliata contro la vetrina di un negozio, e sarebbe crollata a terra. A questo punto l'omicida ha raggiunto il 36enne e l'ha accoltellato con più fendenti, per poi fuggire nonostante i tanti testimoni sul posto.

"Non auguro a nessuno di vedere quelle scene", sono state le parole di uno dei presenti, che conosceva il 26enne soprannominato Lookman per la somiglianza con il calciatore di Serie A. "Mamadi era educato, calmo e tranquillo, un bravissimo ragazzo. Non era sicuramente una persona violenta. Viveva da cinque anni in Italia con il fratello", aveva detto subito dopo la violenta e inspiegabile aggressione. "Non riusciamo a capire cosa sia successo". Fino alla mattina seguente, quando è stato finalmente trovato il suo assassino.