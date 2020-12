Omicidio di Jessica Mantovani: accertamenti su dieci auto e due furgoni degli indagati

Sono iniziate oggi in una carrozzeria di Erbusco, nel bresciano, le operazioni dei carabinieri che stanno cercando tracce di sangue su 12 mezzi intestati a otto persone indagate, con l’accusa di concorso in occultamento di cadavere per la morte di Jessica Mantovani, la 37enne trovata senza vita nella centrale idroelettrica di Prevalle.