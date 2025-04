video suggerito

Omicidio del capo ultrà dell'Inter Vittorio Boiocchi, i cinque arrestati non rispondono al gip Si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere i soggetti arrestati a seguito delle dichiarazioni dell'ex leader della curva Nord Andrea Beretta sull'omicidio dello storico capo ultrà Vittorio Boiocchi, ucciso nell'ottobre 2022 sotto casa in circostanze finora mai chiarite.

Si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere i soggetti arrestati a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ed ex leader della curva Nord interista Andrea Beretta sull'omicidio dello storico capo ultrà Vittorio Boiocchi, ucciso a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa a Milano in circostanze finora mai chiarite.

Hanno deciso di non parlare lo storico portavoce della Nord Marco Ferdico, il padre Gianfranco, il suocero Pietro Andrea Simoncini, legato alla ‘ndrangheta e presunto esecutore materiale con l'amico Daniel "Bellebuono" D'Alessandro (fermato in Bulgaria e in fase ancora di estradizione) e Cristian Ferrario, che si intestò lo scooter utilizzato dagli esecutori.

Secondo quanto confessato da Beretta, e confermato dal lavoro d'indagine della Squadra mobile e dei pm Paolo Storari e Sara Ombra, l'omicidio di Boiocchi è maturato nel contesto di una guerra sulla gestione degli affari illeciti all'interno dello stadio: proprio Beretta, il cui rapporto con Boiocchi era ormai segnato dalle tensioni e dalle accuse reciproche riguardo alla gestione dei proventi, fu il mandante del delitto per non spartire con il vecchio leader il giro di denaro derivato dal merchandising.

Così è nato il piano per eliminare dai giochi lo "Zio", figura ormai autoritaria e ingombrante all'interno della Curva Nord, attraverso la fondamentale collaborazione del numero due Marco Ferdico e del padre. Lui fornisce la "manodopera" (gli esecutori materiali Daniel D'Alessandro e il padre della moglie Aurora Pietro Andrea Simoncini, legato alle cosche calabresi), organizza la logistica e procura l'arma del delitto, maneggia i 50mila euro che Beretta offre in compenso per il "favore".