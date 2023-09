Omicidio Carol Maltesi, la Procura presenta il ricorso: “Davide Fontana merita l’ergastolo” La Procura di Busto Arsizio ha presentato ricorso contro la sentenza a 30 anni di carcere per Davide Fontana, condannato per l’omicidio di Carol Maltesi. Il pm, infatti, chiede l’ergastolo.

A cura di Ilaria Quattrone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Carol Maltesi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il pubblico ministero Carlo Alberto Lafiandra ha presentato ricorso contro la condanna a trent'anni di carcere per Davide Fontana accusato dell'omicidio di Carol Maltesi, la ragazza di 26 anni assassinata nel suo appartamento a Rescaldina (Milano) l'11 gennaio 2022.

Il magistrato ha chiesto nuovamente l'ergastolo: per il pm l'ex bancario ha maturato il proposito di uccidere la ragazza diverso tempo prima.

La Procura: Fontana ha premeditato l'omicidio di Carol Maltesi

A darne notizia è il quotidiano La Prealpina. Per la Procura di Busto Arsizio, la Corte d'Assise – quando ha deciso di escludere l'aggravante della premeditazione – ha confuso la presunta assenza di gelosia di Fontana con la pianificazione dell'omicidio.

Leggi anche Perché i giudici non hanno riconosciuto la premeditazione e i futili motivi per l’omicidio di Carol Maltesi

Per il pm, infatti, l'idea di uccidere la 26enne è frutto della "decisione di Carol di trasferirsi in una diversa provincia". A novembre la giovane infatti ha comunicato al 44enne l'intenzione di andare vivere a Verona e di iniziare a lavorare a Praga.

Gli avvocati di Fontana chiederanno di ridurre la pena

Per il magistrato andrebbe poi riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. L'imputato ha ammesso di aver tagliato la gola alla 26enne dopo averle inferto diversi colpi di martello alla testa: ha sempre sostenuto di averlo fatto per "evitarle ulteriori sofferenze".

Per il pm "tale affermazione già di per sé è altamente indicativa del fatto che l'azione omicidiaria abbia inferto alla vittima patimenti ulteriori e non necessari rispetto alla causazione dell'evento mortale".

Nei prossimi giorni anche gli avvocati di Fontana presenteranno ricorso per ridurre la pena.