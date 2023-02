Oggi inizia SanMetro, il festival della canzone che a Milano vuol fare concorrenza a Sanremo Artisti emergenti e cantanti si sfideranno sui palchi di Sound Underground nelle stazioni della metropolitana di Garibaldi M2, Loreto M2 e Bicocca M5: oggi martedì 7 febbraio parte l’iniziativa “SanMetro”, ecco di cosa si tratta.

A cura di Giorgia Venturini

È il giorno della prima serata del Festival di Sanremo ma anche quello del via della bella iniziativa di "SanMetro": per i prossimi tre giorni band, artisti emergenti e cantanti si sfideranno sui palchi di Sound Underground nelle stazioni della metropolitana di Garibaldi M2, Loreto M2 e Bicocca M5. L'idea è di Atm che ha voluto valorizzare la metro di Milano nei giorni per eccellenza della canzone italiana.

L'idea promossa da Atm

Atm ha spiegato tutto nei dettagli: l’obiettivo della società è quello di promuovere "attivamente un ambiente sempre più inclusivo, il festival è dedicato a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco e intrattenere il pubblico metropolitano". E ancora: "L’iniziativa nasce nel contesto del progetto Sound Underground, che offre spazi definiti e autorizzati a chi desidera esprimere la propria arte, contribuendo contestualmente a far vivere la metropolitana come luogo di opportunità e incontro". Ma come funzionano questi tre giorni di musica in metro?

Chi partecipa al festival milanese e come votare gli artisti

Per iniziare i concorrenti sono 18: si esibiranno in diversi live dalle 15 alle 17 di ogni giorno. A scegliere i nove finalisti è una giuria fatta di esperti composta da Lorenzo Campagnari, Cesareo di Elio e le Storie Tese e Dario Falcini, direttore di Rockit. Ma anche i milanesi potranno votare il loro artista preferito: il televoto è attivo sul profilo Instagram di Open Stage. Sullo stesso canale social è possibile assistere alla finalissima del 10 febbraio alle 18 che si svolgerà sul palco di Bicocca M5 e sarà presentata dal conduttore tv Marco Maccarini.