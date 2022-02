Occupati a Milano anche il liceo Parini e il Bottoni: non si ferma la protesta degli studenti Anche il liceo classico Parini e il Bottoni sono stati occupati questa mattina, lunedì 14 febbraio: prosegue l’ondata di proteste da parte degli studenti delle superiori di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Continua l'ondata di proteste degli studenti delle scuole superiori a Milano. Altri due licei sono stati occupati: si tratta del liceo classico Parini e del Bottoni. Le due occupazioni arrivano dopo che sabato scorso si sono concluse quelle al Beccaria, al Vittorio Veneto e al Carducci. Ancora prima, a gennaio, erano stati occupati sia il liceo Manzoni che il Severi Correnti. Alla base delle mobilitazioni c'è sempre la stessa motivazione: una riforma del sistema scolastico. Sulle occupazioni a Milano si era espresso anche il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che in un'intervista a Radio24 ha detto di star seguendo l'ondata.

Il corteo di venerdì scorso

Venerdì, sempre a Milano, gli studenti si sono ritrovati in Piazza Cairoli e hanno dato vita a un corteo che ha coinvolto centinaia di ragazzi. Oltre alla richiesta di rivedere l'esame di maturità, con la re-introduzione delle prove scritte, gli studenti vogliono che venga ripensata l'alternanza scuola-lavoro che, per loro, non è in alcun modo "un arricchimento formativo". Proprio su quest'ultimo punto, si sono susseguite numerose manifestazioni dopo che un ragazzo di 18 anni è morto nel suo ultimo giorno di stage.

Gli Stati Generali convocati a Roma

Intanto dal 17 al 19 febbraio si terranno a Roma "gli Stati generali della scuola pubblica": l'iniziativa è stata lanciata dall'Unione degli Studenti: "È necessario ripensare strutturalmente e complessivamente l’intero mondo della #scuola. Vogliamo che la politica ascolti la componente studentesca, in quanto categoria maggiormente colpita dalla pandemia e non solo; vogliamo risposte concrete, una volta per tutte".