Nuovo stadio San Siro, Sala: “Resti a Milano, ad ogni partita ci sono 60 vigili” Il sindaco Giuseppe Sala torna sulla possibilità che il Milan possa decidere di realizzare il nuovo stadio non più a Milano ma a Sesto San Giovanni: “A Milano ogni partita metto 60 vigili e a Sesto in tutti ce ne sono 75”.

A cura di Giorgia Venturini

Torna a parlare del nuovo stadio di San Siro il sindaco di Milano Giuseppe Sala rispondendo al leader della Lega Matteo Salvini alla chiusura della campagna elettorale di Michele Foggetta, candidato sindaco del centrosinistra a Sesto San Giovanni. Il primo cittadino meneghino torna sulla possibilità che il Milan possa decidere di realizzare il nuovo stadio non più a Milano ma a Sesto San Giovanni. "A Salvini che dice che su questo non facciamo nulla rispondo, studia, impara le regole capisci cosa si può fare e cosa no", tiene a precisare Sala e come riporta l'Ansa. E poi ha aggiunto: "A Inter e Milan ho detto se voi volete fare lo stadio su un'area pubblica ci sono tempi e procedure che vanno rispettate. Io non so se sarò giudicato per essere stato un buon sindaco ma con Expo ho fatto un mezzo miracolo e sono stato quattro anni in tribunale".

A Milano 60 vigili a partita

Per il sindaco di Milano è anche una questione di sicurezza. "Se il Milan deciderà di venire a Sesto io non posso oppormi, però dico che a Milano ogni partita metto 60 vigili e a Sesto in tutti ce ne sono 75, questi aspetti non sono dettagli". Sala infatti fa presente come una città di Milano riuscirà a gestire meglio il fattore sicurezza, continuando a garantire come ora un numero adeguato di vigili per ogni partita a San Siro. A Sesto San Giovanni l'area scelta per un possibile stadio è quella dell'ex Falck. La zona è individuata da tempo come la ruota di scorta del progetto nuovo stadio qualora il Comune di Milano, per qualsivoglia motivo, non desse l'ok alla costruzione del nuovo impianto di fianco a San Siro. Nelle ultime ore però si è fatta largo anche l'eventualità che i rossoneri possano costruirsi un loro stadio in esclusiva senza doverlo condividerlo con l'Inter.