Nuova frana al ghiacciaio dell’Adamello: scattano le sirene nei paesi della Val Camonica Una nuova frana dal ghiacciaio dell’Adamello fa scattare l’allarme in alcuni paesi della Val Camonica, in provincia di Brescia.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Ghiacciaio dell’Adamello (foto da Facebook)

Il caldo record continua a creare danni e soprattutto a provocare frane scaturite dai ghiacciai che si sciolgono. Poteva, infatti, provocare una tragedia come quella della Marmolada, il crollo avvenuto giovedì scorso all'Adamello, in Val Gallinera di Sonico. Ma fortunatamente sono scattate le sirene che hanno messo in allerta i cittadini dei paesi limitrofi.

Il crollo al ghiacciaio dell'Adamello

Lo zero termico si dirige ormai verso i 5mila metri e questo accelera repentinamente lo scioglimento dei ghiacciai, provocando dei veri e propri distacchi di materiale e quindi frane.

Questo è quello che è successo giovedì scorso in Val Gallinera di Sonico, quando sono crollati pezzi di ghiaccio, il permafrost, unito a fango e acqua nerissima dal ghiacciaio dell'Adamello.

Tutti questi materiali, potenzialmente pericolosi, si sono incanalati nel torrente Val Rabbia e hanno iniziato a scendere velocemente verso valle.

Scattano le sirene nei paesi limitrofi

Questo flusso anomalo di materiale all'interno del torrente ha fatto scattare il sistema d’allerta posato lungo le pendici della Val Rabbia e quindi sono partite le sirene nei vari paesi limitrofi.

A entrare in allerta è stato soprattutto il paese di Rino, una frazione del comune di Sonico, in media Val Camonica, in provincia di Brescia.

Per questa volta fortunatamente il tutto si è risolto con tanta paura, ma il rischio di nuove frane non lascia dormire sonni tranquilli alle persone del posto.

E le autorità non sanno come risolvere il problema, se non continuando a monitorare la situazione per accorgersi in tempo di eventuali altri crolli.