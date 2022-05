Nuflex, il rapper di Baggio nel giro dello spaccio: arrestato Il ragazzo, rapper emergente del quartiere, nascondeva 380 grammi di cocaina dietro a un materasso. Arrestati anche un coetaneo e un 44enne.

Frame dal video musicale di Nuflex "Baggio" Frame dal video musicale di Nuflex "Baggio"

Una storia di spaccio, una tra tante. Accade tra le vie di Quarto Oggiaro, e si conclude con tre cittadini italiani in manette: l'accusa, lo smercio di 380 grammi di cocaina. Stavolta però uno dei protagonisti è un nome celebre nel quartiere di Baggio (Milano). Si fa chiamare Nuflex e ufficialmente lavora come cameriere, ma nel frattempo prova a farsi strada nella scena rap locale. É stato notato da un agente mentre, in compagnia di un 44enne, attendeva l’arrivo di un auto con a bordo un altro 24enne. Un comportamento sospetto, che ha dato il via alla perquisizione della polizia milanese.

La vicenda

Il rapper, 24 anni, stava aspettando un automobile in compagnia di un'altra persona in via Marco Antonio Colonna. All'arrivo della macchina, il ragazzo è salito a bordo sul lato passeggero e, dopo una breve conversazione, ha ricevuto dal conducente un pacco. Dopodichè è sceso e, in tutta fretta, ha consegnato il pacco al 44enne che era con lui. Entrambi sono poi entrati nel palazzo, per uscirne poco dopo per consegnare una bustina all’autista che lo attendeva in strada. A quel punto gli agenti sono intervenuti hanno perquisito l’auto: sotto al sedile è stata recuperata la bustina, che conteneva oltre 8 mila euro in contanti, e addosso al conducente (un 24enne con precedenti per reati contro il patrimonio) altri 2 mila euro. Poi gli agenti sono saliti a casa del 44enne (anch'esso con precedenti, per spaccio di stupefacenti) e in cantina, dietro a un materasso, hanno trovato il pacco con all'interno 380 grammi di cocaina. I tre sono stati arrestati, e il giudice ne ha ordinato la custodia cautelare in carcere.