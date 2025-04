video suggerito

Nubifragio a Varese, esonda il fiume Olona: strade e case allagate, decine le chiamate d'urgenza ai pompieri Colpite le aree tra Varese e Induno Olona. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente allagamenti, alberi in strada e un cedimento del terreno lungo la SS233.

Un nubifragio si è abbattuto verso le 19 di oggi, mercoledì s23 aprile, sul paese di Induno Olona e sulla zona a nord di Varese. Stando alle prime informazioni, il corso del fiume Olona si è ingrossato a causa del forte maltempo (preannunciato con la diramazione dell'allerta gialla per rischio idrogeologico da parte della Protezione Civile) e ha travolto strade, campi, automobili e abitazioni, con decine di richieste di intervento urgente ai Vigili del fuoco.

Le aree maggiormente colpite includono Bregazzana, Sant’Ambrogio e il tratto iniziale della Valganna, tra Varese e Induno Olona. Le chiamate al 112 hanno riguardato principalmente allagamenti, auto trascinate, alberi in strada e un cedimento del terreno lungo la SS233 nel territorio di Induno Olona. Qui ben quattro squadre dei vigili del fuoco sono attualmente ancora al lavoro per mettere in sicurezza l’area e monitorare la situazione lungo il tracciato, ora chiuso al traffico. Oltre alla frana principale, sono stati segnalati infatti altri piccoli smottamenti e la presenza di sassi sulla carreggiata, elementi che complicano ulteriormente la viabilità.