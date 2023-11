Nonostante la telefonata al fratello, interrotte le ricerche dello sciatore scomparso sullo Stelvio Lo sciatore di 58 anni, che dallo scorso giovedì 26 ottobre risulta disperso in alta quota sullo Stelvio (Sondrio), aveva fatto una chiamata al fratello alle 20 di domenica 29 ottobre.

Sul ghiacciaio dello Stelvio (Sondrio) si sono interrotte le ricerche di Antonio De Martino, l'operaio di Robecco sul Naviglio (Milano) che risulta disperso da giovedì scorso 27 ottobre. Le abbondanti precipitazioni cadute in questi giorni, infatti, hanno impedito ai soccorritori di continuare a setacciare la zona. "Le operazioni non hanno per ora dato esito positivo, e sono sospese", la comunicazione del Soccorso alpino della Lombardia.

Lo sciatore, però, aveva recentemente dato cenni di vita. Antonio De Martino, che non ha fatto più ritorno dopo la chiusura degli impianti di risalita della ski area intorno a Bormio, avrebbe infatti fatto una chiamata al fratello intorno alle 20 di domenica 29 ottobre, e visualizzato i messaggi ricevuti nelle ore precedenti. "Si sentiva solo un fruscio", ha raccontato. "Non ha parlato". Poi la linea è caduta e il telefonino, che ha agganciato la cella nei pressi del ghiacciaio del Livrio a più di 3mila metri di quota, è tornato a essere irraggiungibile.

L'allarme era scattato nella serata di giovedì 26 ottobre dopo che il 58enne residente a Robecco sul Naviglio non era rientrato nell'albergo in cui alloggiava da alcuni giorni, mentre era in corso una vera e propria bufera. Il gestore della struttura sul passo dello Stelvio, non vedendolo arrivare, aveva così deciso di allertare il 112.

La speranza, adesso, è che l'uomo abbia trovato rifugio in un crepaccio, magari nascosto dalla nebbia. "Potrebbe essere vivo, è ben equipaggiato", avevano detto i soccorritori, impegnati sul territorio in tredici squadre tra Vigili del fuoco e Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Ma la possibilità, man mano che i giorni passano, si fa ormai sempre più debole.