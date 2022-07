Nonna si alza dalla carrozzina e mette in fuga il suo truffatore vestito da poliziotto Moglie e marito di 80 anni hanno cacciato di casa i loro truffatori che si sono presentati vestiti come un tecnico delle tubature e un agente di polizia.

Coppia di anziani eroi a Pozzuolo Martesana, alle porte di Milano. In pochi minuti sono riusciti a cacciare via i loro truffatori. Stando a quanto riportato da Prima La Martesana, nei giorni scorsi due truffatori travestiti da tecnico del Cap e da poliziotto hanno citofonato a casa della coppia 80enne con il solito trucco del guasto alle tubature. I due malviventi si sono presentati anche armati di petardi per far convincere gli anziani che il pericolo "esplosione" era questione di minuti. Oltre ai petardi hanno impugnato anche uno spray all'odoro di zolfo per rendere ancora più reale la loro versione. Ma fortunatamente il loro piano non è riuscito.

I due truffatori cacciati dalla coppia di anziani

Una recita ben costruita che però non ha convinto i due 80enni. Fin da subito l'ennesima richiesta di controllo delle tubature e le strane divise non li hanno convinti. Il minimo dubbio che avevano gli anziani è stato poi spazzato via quando il finto tecnico e agente di polizia ha invitato i padroni di casa a raccogliere i gioielli in un sacchetto perché la casa sarebbe saltata in aria. A quel punto l'anziana non ci ha pensato due volte: si è alzata dalla sua sedia a rotelle e ha aggredito uno dei due malviventi. Pochi secondi dopo il marito invece ha tirato un calcio all'altro complice truffatore che si stava già dando alla fuga. I malviventi sono fuggiti e ora sulle loro tracce ci sono le forze dell'ordine. Il consiglio dei carabinieri è sempre quello di lasciare i malviventi fuori di casa. Se in dubbio sulla loro identità, farsi aiutare dai parenti o chiamare direttamente il 112.