“Non si faranno più tamponi a chi arriva dalla Cina”: la decisione di Regione Lombardia L’assessorato al Welfare di Regione Lombardia ha sospeso i controlli anti-Covid per chi arriva dalla Cina.

A cura di Ilaria Quattrone

Dalla giornata di domani, mercoledì 1 marzo, saranno interrotti i controlli Covid per chi arriva in Lombardia dalla Cina. A rivelarlo è stato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine di un incontro che era stato organizzato a Palazzo delle Scintille a Milano. Lo stop dei controlli è stato deciso d'intesa con il ministero della Salute.

Perché l'assessorato ha sospeso i controlli negli aeroporti

L'assessore ha anche motivato la sua decisione sostenendo che "la situazione è fortunatamente in miglioramento e, dunque, non sono più necessarie quelle verifiche poste in essere negli ultimi due mesi". I test erano stati introdotti nuovamente a dicembre 2022. In quel momento, si era registrato un aumento di casi di Covid-19 in Cina. Da qui la decisione di monitorare la situazione e controllare tutti i viaggiatori che arrivavano dal Paese.

Regione aveva deciso di introdurla per monitorare una possibile diffusione di nuove varianti del virus. In questi due mesi di controlli non sarebbero stati individuati ceppi diversi. Non solo non sembrerebbe esserci stato un aumento dei contagi, come invece si temeva.

Chiude Palazzo delle Scintille

Tra le altre decisioni, prese dall'assessorato, sempre concernenti la gestione della pandemia da Covid-19, c'è stata quella di chiudere il centro vaccinale anti-Covid a Palazzo delle Scintille. La scarsa richiesta e i pochi appuntamenti fissati nell'ultimo mese, hanno spinto Regione a sospendere le iniezioni. La campagna vaccinale però non terminerà: le somministrazioni, infatti, proseguiranno sia nelle farmacie che negli ambulatori dei medici di medicina generale.