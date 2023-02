Chiude il centro vaccinale al Palazzo delle Scintille: “Continueremo nelle farmacie e negli ambulatori” L’hub vaccinale di Palazzo delle Scintille a Milano chiuderà: l’attività sarà spostata al Padiglione Ponti della Fondazione Ircss Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico, nelle farmacie e negli ambulatori.

Chiuderà il Palazzo delle Scintille, l'hub per i vaccini anti-Covid che si trova in Citylife a Milano. Lo comunica Regione in una nota stampa. La causa sarebbe la poca richiesta da parte dei cittadini. E per questo motivo, Regione ha deciso di fermare l'attività all'interno dell'edificio e spostare la campagna nel Padiglione Ponti dell'Ospedale Maggiore Policlinico, nelle farmacie territoriali e negli ambulatori dei medici di medicina generale. L'ultimo giorno sarà il 28 febbraio.

"L'attività vaccinale anti Covid-19 sarà spostata al Padiglione Ponti della Fondazione Ircss Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico. La copertura del territorio della città metropolitana sarà garantita – spiega Regione in una nota stampa – attraverso la rete capillare delle farmacie territoriali e degli ambulatori dei medici di medicina generale".

Crollate le prenotazioni per i vaccini anti-Covid in Lombardia

Perché è stata quindi presa una decisione simile? Regione fa sapere che le prenotazioni per le somministrazioni di vaccini anti-Covid sono infatti diminuite drasticamente: si è passati da una meda regionale di circa tremila/quattromila somministrazioni al giorno – avvenute nel periodo 16-23 gennaio 2023 – a una media di circa mille somministrazioni al giorno come registrato nella settimana tra il 6 al 12 febbraio.

C'è stata infatti una riduzione delle prenotazioni di circa il 75 per cento: "In questo contesto, la Direzione Generale Welfare ha avviato una ricognizione su tutto il territorio regionale allo scopo di rimodulare le linee di attività presso i centri vaccinali e il personale impiegato sulle stesse".