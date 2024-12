video suggerito

Non riposa abbastanza: autista di pullman turistico multato per 1.300 euro e patente ritirata La polizia locale di Como ha multato il conducente di un autobus turistico perché avrebbe riposato fino a 15 ore in meno alla settimana rispetto a quanto previsto dalle normative. All'autista è stata ritirata anche la patente, che gli sarà riconsegnata quando saranno trascorse almeno 45 ore.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Il conducente di un autobus granturismo è stato multato perché nelle ultime settimane avrebbe ripetutamente violato la normativa europea e del codice della strada italiano in materia di tempi di guida e di riposo, sia giornalieri che settimanali. Stando a quanto emerso dal controllo effettuato dalla polizia locale di Como nella mattinata di oggi, lunedì 2 dicembre, l'autista avrebbe portato in giro per le città europee un gruppo di 30 turisti arrivando anche a riposare 15 ore in meno di quanto avrebbe dovuto. Gli agenti gli hanno anche ritirato la patente, fino a quando non avrà riposato per almeno 45 ore. Dopodiché, potrà rimettersi alla guida del mezzo.

Il controllo della polizia di Como è avvenuto nella mattinata del 2 dicembre, quando i vigili hanno fermato un autobus granturismo immatricolato in Bulgaria che aveva a bordo 30 turisti. Il gruppo stava facendo un giro delle città europee e alla guida del mezzo c'era un conducente di nazionalità turca. L'uomo, però, avrebbe violato più volte la normativa europea e il codice della strada nel punto relativo al riposo. In un'occasione, sarebbe arrivato a riposare 15 ore in meno alla settimana di quanto previsto dai regolamenti.

Si tratta di violazioni che avrebbero potuto avere ripercussioni sulla sicurezza stradale, sia sua e del suo gruppo di turisti, che degli altri guidatori che avrebbe incrociato nel suo cammino. Per questo motivo, gli agenti gli hanno immediatamente ritirato patente di guida e del libretto di circolazione del bus. Questi documenti gli verranno riconsegnati quando avrà riposato almeno per 45 ore, rientrando così nei parametri di legge. Nel frattempo, ha ammesso le sue responsabilità e pagato una sanzione di oltre 1.300 euro.

Per quanto riguarda i turisti rimasti a piedi, gli agenti hanno trovato un autobus italiano sostitutivo. Così, il gruppo composto da 30 persone è stato accompagnato fino all'aeroporto di Orio al Serio, dove ha potuto imbarcarsi in un volo diretto in Turchia.