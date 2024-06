Non ha il biglietto e si rifiuta di scendere dall’autobus: 49enne insulta e aggredisce i carabinieri

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 49enne è salita a San Donato Milanese su un autobus diretto a Crema con un biglietto non valido. Quando i controllori l'hanno invitata a scendere, la donna li avrebbe insultati e spinti. Sul posto, nel territorio del comune di Pandino (in provincia di Cremona), sono intervenuti i carabinieri, ma anche loro sarebbero stati aggrediti dalla passeggera che non aveva intenzione di scendere dall'autobus. Alla fine, la 49enne è stata denunciata e multata per aver viaggiato sprovvista del titolo di viaggio.

L'aggressione ai controllori

L'episodio è avvenuto intorno alle 12:30 di ieri, giovedì 27 giugno. La 49enne, residente a Bologna, era salita sull'autobus di linea della tratta San Donato Milanese – Crema senza il titolo di viaggio corretto. Ai controllori, saliti durante la corsa, avrebbe mostrato un biglietto valido solo per la città di Milano, e non per le linee extraurbane.

Così, arrivato nel territorio di Pandino, il conducente dell'autobus ha interrotto la corsa per far scendere la 49enne. Questa, però, avrebbe iniziato a minacciare, inveire e spingere i presenti, costringendo i controllori a chiamare i carabinieri.

L'intervento dei carabinieri e la denuncia

La pattuglia di Pandino, arrivata in via Milano, ha chiesto i documenti d'identità alla 49enne e l'hanno invitata a scendere per consentire al mezzo pubblico di proseguire la corsa. Anche in questo caso, la donna avrebbe aggredito i militari: rifiutandosi di mostrare la carta d'identità, avrebbe iniziato a sferrare calci, spintoni e avrebbe anche provato a mordere le mani ad alcuni di loro.

Una volta bloccata, i carabinieri sono riusciti a prenderle un documento e a identificarla. Alla fine, la 49enne è stata denunciata per quanto accaduto e sanzionata per aver viaggiato sprovvista del titolo di viaggio.