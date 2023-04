Non gli fanno caricare il telefono, 34enne aggredisce commesso e poi sfascia Kebab a Milano Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate: ha distrutto un negozio di Kebab e picchiato il commesso.

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate: l'episodio si è verificato nella serata di ieri, venerdì 14 aprile. Sulla base di quanto raccolto fino a questo momento dalle forze dell'ordine, sembrerebbe che si sia reso protagonista della distruzione di un negozio di Kebab e che abbia picchiato il commesso.

Il 34enne ha spaccato una bottiglia di vetro in testa al commesso

Il 34enne, infatti, poco prima delle 11 si trovava in piazzale Stazione di Porta Genova. A un certo punto, sarebbe entrato in un negozio di Kebab. Avrebbe chiesto al commesso di poter ricaricare il telefonino. L'uomo però si sarebbe rifiutato. Per tutta risposta, il 34enne – di cui non si conosce l'identità e non si sa se fosse in stato di alterazione – avrebbe spaccato sul visto del 31enne una bottiglia di vetro. Avrebbe poi preso un cestino di ferro e lo avrebbe scagliato contro una vetrina, distruggendola.

Così ha distrutto il negozio di kebab

Sono state chiamate le forze dell'ordine: al Davet Turkush Kebap sono intervenuti gli agenti motociclisti delle Nibbio. Hanno trovato ancora dentro il 34enne e lo hanno arrestato. Adesso dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate. Nel frattempo il commesso di 31 anni è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli dai medici e i paramedici del 118.

Al loro arrivo, gli operatori sanitari lo hanno trovato con una contusione al volto, un labbro spaccato e un dente rotto. Fortunatamente non è in gravi condizioni e in pericolo di vita. Dopo essere stato portato in ospedale, è stato dimesso.